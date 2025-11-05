Ситуация напряженная: в России возник дефицит критически важного вещества

Россия ввела временный запрет на экспорт технической серы. Ограничения будут действовать до конца этого года.

Как Россия борется с дефицитом серы?

Запрет на экспорт – это попытка Кремля удержать производство, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Заметим, что ограничения действуют на основные формы:

жидкую серу;

комковую;

гранулированную.

Новые ограничения могут усилить давление на российских химиков и трейдеров, которые потеряют часть валютных поступлений. Правительство рассчитывает стабилизировать внутренние поставки, однако при нынешних тенденциях российская промышленность рискует оказаться в ситуации, когда дефицит сырья станет системным, а эффективность производства – еще ниже,

– отмечает разведка.

Россия была одним из крупнейших производителей и экспортеров серы. Однако с начала года объемы производства сократились на 11,2%. Теперь они достигают – 3,17 миллиона тонн.

Обратите внимание! Такое уменьшение стало следствием снижения уровня переработки нефти и газа. Ведь именно из них получается большинство технической серы.

Более того, сейчас Россия вынуждена импортировать серу:

за октябрь было закуплено примерно 3 тысяч тонн сырья;

стоимость серы составляла – 390 долларов за тонну.

Что происходит в экономике России сейчас?