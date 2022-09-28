На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,18, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,07%. Індекс почав день на рівні 114,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
Максимально цей показник зростав до 114,53;
Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,18, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,06%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
За останній місяць цей показник виріс на 4,97%;
За 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,26%;
Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,9%;
Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,77%.