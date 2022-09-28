Індекс долара США у вівторок, 27 вересня, продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,18, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,07%. Індекс почав день на рівні 114,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник зростав до 114,53 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,18, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,06%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 4,97%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,26%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,9%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,77%.

Ситуація на валютному ринку