Проблема з дефіцитом бюджету у Саудівській Аравії тягнеться уже роками. Виділяють відразу кілька причин, які призвели до такої ситуації.
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Проблеми Саудівської Аравії з бюджетом
Дефіцит державного бюджету, зокрема, виник через те, що збільшення витрат на капітальні видатки та інші сфери випереджало зростання доходів. Згідно з останніми даними, витрати зросли на 8% річних, тоді як доходи – всього на 4% у річному розрахунку.
Загалом дефіцит бюджету за перший квартал 2024 року склав 3,3 мільярда доларів. Це у чотири рази більше, ніж було рік тому. Водночас на щоквартальній основі дефіцит зменшився десь з 9,8 мільярда доларів, які зафіксували на кінець 2023 року.
Варто нагадати, що нестачу коштів у бюджеті фіксують з кінця 2022 року. Саме тоді королівство почало скорочувати видобуток нафти, аби допомогти стабілізувати ціни на ринку. З іншої сторони країна все більше вкладає у завершення проєктів та розвиток нових галузей, які спрямовані на диверсифікацію економіки у рамках програми "Бачення 2030".