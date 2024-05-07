Проблема з дефіцитом бюджету у Саудівській Аравії тягнеться уже роками. Виділяють відразу кілька причин, які призвели до такої ситуації.

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Проблеми Саудівської Аравії з бюджетом

Дефіцит державного бюджету, зокрема, виник через те, що збільшення витрат на капітальні видатки та інші сфери випереджало зростання доходів. Згідно з останніми даними, витрати зросли на 8% річних, тоді як доходи – всього на 4% у річному розрахунку.

До теми! Саудівська Аравія фіксує дефіцит бюджету шостий квартал поспіль. Водночас уряд країни прогнозує, що нестача коштів за поточний рік складе 21 мільярд доларів.

Загалом дефіцит бюджету за перший квартал 2024 року склав 3,3 мільярда доларів. Це у чотири рази більше, ніж було рік тому. Водночас на щоквартальній основі дефіцит зменшився десь з 9,8 мільярда доларів, які зафіксували на кінець 2023 року.

Варто нагадати, що нестачу коштів у бюджеті фіксують з кінця 2022 року. Саме тоді королівство почало скорочувати видобуток нафти, аби допомогти стабілізувати ціни на ринку. З іншої сторони країна все більше вкладає у завершення проєктів та розвиток нових галузей, які спрямовані на диверсифікацію економіки у рамках програми "Бачення 2030".