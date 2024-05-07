Проблема с дефицитом бюджета в Саудовской Аравии тянется уже годами. Выделяют сразу несколько причин, которые привели к такой ситуации.

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Проблемы Саудовской Аравии с бюджетом

Дефицит государственного бюджета, в частности, возник из-за того, что увеличение расходов на капитальные расходы и другие сферы опережало рост доходов. Согласно последним данным, расходы выросли на 8% годовых, тогда как доходы – всего на 4% в годовом расчете.

К теме! Саудовская Аравия фиксирует дефицит бюджета шестой квартал подряд. В то же время правительство страны прогнозирует, что нехватка средств за текущий год составит 21 миллиард долларов.

В общем дефицит бюджета за первый квартал 2024 года составил 3,3 миллиарда долларов. Это в четыре раза больше, чем было год назад. В то же время на ежеквартальной основе дефицит уменьшился где-то с 9,8 миллиарда долларов, которые зафиксировали на конец 2023 года.

Стоит напомнить, что недостаток средств в бюджете фиксируют с конца 2022 года. Именно тогда королевство начало сокращать добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать цены на рынке. С другой стороны страна все больше вкладывает в завершение проектов и развитие новых отраслей, которые направлены на диверсификацию экономики в рамках программы "Видение 2030".