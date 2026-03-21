Какую карту лучше выбрать – дебетовую или кредитную?

О разнице между кредитной и дебетовой картой рассказывает Raiffeisen.Bank.

Дебетовая карта – это банковская карта, с помощью которой можно пользоваться средствами, но только собственными. То есть теми деньгами, которые были предварительно зачислены на счет.

В то же время кредитная карта имеет определенный лимит, который позволяет банк. Это означает, что человек имеет право пользоваться деньгами, которых собственно нет на счету.

Более того, именно кредитные карты часто предоставляют своим пользователям различные бонусы:

больший кэшбек;

дополнительные программы лояльности;

акционные предложения и тому подобное.

В то же время выбор карты зависит от того, как человек планирует пользоваться финансами. Однако многие люди выбирают комбинированный подход.

Дебетовая карта – для ежедневных расходов, повседневных финансовых операций, хранения собственных накоплений. Кредитная карта – своеобразный резерв, а еще для получения дополнительных преимуществ от банка.

Ощадбанк в частности предлагает выполнить следующие действия, чтобы понять, какая карта действительно нужна. Первое – это оценить свои истинные финансовые потребности.

Если вам нужен инструмент для ежедневных расчетов и снятия наличных, дебетовая карта будет оптимальным вариантом. Если же вы ищете способ финансирования крупных покупок и одновременно не имеете достаточной суммы, стоит рассмотреть кредитную карту,

– говорится в тексте.

Второе – учесть свои будничные финансовые привычки. Например, если человек более импульсивный, склонен тратить, но при этом не всегда вовремя погашать долги, то дебетовая карта спасет от проблем.

Если же вы дисциплинированы в денежных вопросах, кредитная карта может стать полезным инструментом для реализации задуманного,

– отметили в банке.

Важно! Следует также обязательно учесть комиссии и проценты – за обслуживание карт, бонусные системы и другие условия.

