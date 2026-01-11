Центробанки нарощують запаси цього металу: яка з країн є лідером
- У 2025 році центробанки збільшили покупки золота, з найбільшим покупцем став Національний банк Казахстану у 3 кварталі.
- Найбільшими запасами золота володіють США, Німеччина та Італія.
Золото традиційно залишається одним із найприбутковішим активом у світі, а центральні банки країн не зупиняються купляти цей дорогоцінний метал для поповнення своїх запасів. Лідерами щодо кількості золота є 3 країни, де з чималим відривом від інших перше місце посідає США.
Які країни купляли золото найбільше у 2025 році?
Відповідно до аналізу інвестиційної компанії ING, у 2025 році центробанки залишалися ключовими покупцями золота, повідомляє 24 Канал.
У III кварталі 2025 року вони збільшили темпи купівлі, хоч до цього закупівлі були уповільненими. За квартал банки купили 220 тонн золота, що більше на 28%.
- Найбільшим покупцем золота став Національний банк Казахстану у III кварталі, а от Центробанк Бразилії вперше з 2021 року додав золото до своїх резервів.
- Якщо проаналізувати загальний показник, що у 2025 році найбільшим покупцем золота була Польща – 67 тонн. Відповідно після неї у рейтингу йдуть Азербайджан, Казахстан, Китай та Туреччина.
Крім того, центробанк Південної Кореї розглядає можливість купівлі золота для поповнення своїх резервів вперше з 2013 року.
Схожу заяву про золоті запаси зробив президент Сербії, який додав, що країна може подвоїти свої запаси до 100 тонн золота до 2030 року. А от на Філіппінах заявляють, що центробанку навпаки потрібно продати частину надлишкових золотих запасів, які є зараз в країні.
Які країни володіють найбільшою кількістю
За даними World Gold Council, перша трійка лідерів, які мають найбільшу кількість золотих запасів є США, Німеччина та Італія. Водночас у першу п'ятірку досі входить Росія, а показники Китаю навіть менші, аніж російські.
Таким чином, десятка країн, що володіє цим дорогоцінним металом, виглядає так:
- США – 8 133,46 тонни,
- Німеччина – 3 351,53 тонни,
- Італія – 2 451,84 тонни,
- Франція – 2 436,97 тонни,
- Росія – 2 335,85 тонни,
- Китай – 2 303,51 тонни,
- Швейцарія – 1 040 тонн,
- Індія – 880,18 тонни,
- Японія – 845,97 тонни,
- Польща – 515,34 тонни.
Цікаво, що за 2024 рік до країн, які найбільше збільшили свої золоті резерви, увійшли: Польща із показником у 89,54 тонни, Туреччина – із 77,41 тонни, Індія – 72,60 тонни, Китай – 44,17 тонни, а також Чеська Республіка – 20,50 тонни.
Чи є в Україні поклади золота?
Найбільше частка золотих запасів України зосереджена в регіоні Українського щита, де в 6 родовищах відомо про 75 – 80% всіх золотих запасів України. Крім того, на цій території можуть бути ще й невідомі родовища.
Натомість Карпатська золотоносна провінція містить приблизно 15% від усіх запасів. Йдеться про родовища Мужіївське, Берегівське та Сауляк. А от Донбаська золоторудна провінція має близько 10% запасів золота, але показник не остаточний, адже регіон має чимало перспектив.
Загалом потенціал України щодо золота оцінюють в майже 3 000 тонн, з яких близько 2 400 тонн можуть бути на території Українського щита, 400 тонн – на Донбасі, а 55 тонн – у Карпатах. Є перспективи і на шельфі Чорного та Азовського морів, але вони поки не вивчені.