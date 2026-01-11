Центробанки нарощують запаси цього металу: яка з країн є лідером

Золото традиційно залишається одним із найприбутковішим активом у світі, а центральні банки країн не зупиняються купляти цей дорогоцінний метал для поповнення своїх запасів. Лідерами щодо кількості золота є 3 країни, де з чималим відривом від інших перше місце посідає США.

Які країни купляли золото найбільше у 2025 році?

Відповідно до аналізу інвестиційної компанії ING, у 2025 році центробанки залишалися ключовими покупцями золота, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Знову падає: ціна на золото зазнала відчутних змін

У III кварталі 2025 року вони збільшили темпи купівлі, хоч до цього закупівлі були уповільненими. За квартал банки купили 220 тонн золота, що більше на 28%.

Найбільшим покупцем золота став Національний банк Казахстану у III кварталі, а от Центробанк Бразилії вперше з 2021 року додав золото до своїх резервів.

Якщо проаналізувати загальний показник, що у 2025 році найбільшим покупцем золота була Польща – 67 тонн. Відповідно після неї у рейтингу йдуть Азербайджан, Казахстан, Китай та Туреччина.

Крім того, центробанк Південної Кореї розглядає можливість купівлі золота для поповнення своїх резервів вперше з 2013 року.

Схожу заяву про золоті запаси зробив президент Сербії, який додав, що країна може подвоїти свої запаси до 100 тонн золота до 2030 року. А от на Філіппінах заявляють, що центробанку навпаки потрібно продати частину надлишкових золотих запасів, які є зараз в країні.

Які країни володіють найбільшою кількістю

За даними World Gold Council, перша трійка лідерів, які мають найбільшу кількість золотих запасів є США, Німеччина та Італія. Водночас у першу п'ятірку досі входить Росія, а показники Китаю навіть менші, аніж російські.

Таким чином, десятка країн, що володіє цим дорогоцінним металом, виглядає так:

США – 8 133,46 тонни,

Німеччина – 3 351,53 тонни,

Італія – 2 451,84 тонни,

Франція – 2 436,97 тонни,

Росія – 2 335,85 тонни,

Китай – 2 303,51 тонни,

Швейцарія – 1 040 тонн,

Індія – 880,18 тонни,

Японія – 845,97 тонни,

Польща – 515,34 тонни.

Цікаво, що за 2024 рік до країн, які найбільше збільшили свої золоті резерви, увійшли: Польща із показником у 89,54 тонни, Туреччина – із 77,41 тонни, Індія – 72,60 тонни, Китай – 44,17 тонни, а також Чеська Республіка – 20,50 тонни.

Чи є в Україні поклади золота?