Від Росії до Африки: де найбільші запаси алмазів

Алмаз – це один з найвідоміших дорогоцінних каменів у світі. При цьому запаси алмазів виявили в багатьох країнах, серед яких є лідери.

Де найбільші запаси алмазів у світі

Потужним гравцем на світовому ринку алмазів є Росія. Запаси дорогоцінного каміння в країні оцінюють в приблизно 990 мільйонів каратів, пише 24 Канал з посиланням на портал Statista. Йдеться про промислові запаси алмазів.

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Позиції Росії у цьому секторі також посилює компанія "Алроса", яка займається розвідкою, видобутком, обробкою nf реалізацією алмазів. Річ у тому, що це один з найбільших виробників алмазів на глобальному рівні. Проте у 2024 році ЄС запровадив санкції проти компанії "Алроса" та її очільника Павла Мариничева, згідно з офіційним сайтом Євросоюзу.

Важливо! Компанія "Алроса" контролює понад 90% видобутку алмазів у Росії. Це також означає, що вона відповідає за третину світового виробництва алмазів.

До лідерів за запасами алмазів також входить декілька африканських країн:

Ботсвана – 250 мільйонів каратів;

Ангола – 150 мільйонів каратів;

Конго – 150 мільйонів каратів;

Південна Африка – 85 мільйонів каратів.

Крім того, запаси у розмірі 120 мільйонів каратів алмазів припадають на інші країни у світі. Нагадаємо, що в останні роки цей ринок перебуває в кризі. На цьому фоні компанія De Beers, яка є одним із лідером в галузі, проводить таємні продажі алмазів по спеціальних цінах.