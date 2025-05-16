Где самые большие запасы алмазов в мире

Мощным игроком на мировом рынке алмазов является Россия. Запасы драгоценных камней в стране оценивают в примерно 990 миллионов каратов, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Statista. Речь идет о промышленных запасах алмазов.

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Позиции России в этом секторе также усиливает компания "Алроса", которая занимается разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов. Дело в том, что это один из крупнейших производителей алмазов на глобальном уровне. Однако в 2024 году ЕС ввел санкции против компании "Алроса" и ее руководителя Павла Мариничева, согласно официальному сайту Евросоюза.

Важно! Компания "Алроса" контролирует более 90% добычи алмазов в России. Это также означает, что она отвечает за треть мирового производства алмазов.

В лидеры по запасам алмазов также входит несколько африканских стран:

Ботсвана – 250 миллионов каратов;

Ангола – 150 миллионов каратов;

Конго – 150 миллионов каратов;

Южная Африка – 85 миллионов каратов.

Кроме того, запасы в размере 120 миллионов карат алмазов приходятся на другие страны в мире. Напомним, что в последние годы этот рынок находится в кризисе. На этом фоне компания De Beers, которая является одним из лидером в отрасли, проводит тайные продажи алмазов по специальным ценам.