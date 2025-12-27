Ключовий гравець ринку алюмінію: хто насправді контролює виробництво металу
- Китай контролює близько 60% світового виробництва важливого металу – алюмінію.
- До 2033 року прогнозується зростання ринку алюмінію до 433,81 мільярда доларів.
Світовий ринок алюмінію формується великими виробниками та біржами, де домінує одна із найбільших країн світу за площею. Йдеться про 60% виробництва продукції. Загалом ціна алюмінію коливається поблизу 3 тисяч доларів за тонну.
Де найбільше алюмінію у світі?
Дані Геологічної служби США (USGS) свідчить про те, що ресурси бокситів – основної руди для алюмінію – становлять від 55 до 75 мільярдів тонн, передає 24 Канал з посиланням
Читайте також Золото встановлює нові рекорди: за скільки можна здати лом сьогодні
Вони розподілені в Африці (32%), Океанії (23%), Південній Америці та Карибському басейні (21%), Азії (18%) та інших країнах (6%).
Натомість в США внутрішніх ресурсів бокситів недостатньо для задоволення попиту, але країна, як й інші країни-виробники алюмінію, мають практично невичерпні ресурси алюмінію, які не в бокситах.
- На Grokipedia зазначається, що значні родовища бокситів зустрічаються у Гвіанському щиті: Сиринам, Гаяна (країни Африки) та Австралія. Суринам, Гаяна) та Австралії.
- Також у Карибському басейні – наприклад, Ямайка, Гаїті. А ще ландшафти на Гаваях та Соломонових островах та осадові басейни в Гані та Бразилії.
Цікаво, що саме на Китай припадає близько 60% світового виробництва алюмінію, який використовується в транспорті, зеленій енергетиці та будівництві, пишуть в Reuters.
Наприклад цього року країна планувала порушити обмеження на виробництво алюмінію в 45 мільйонів тонн, що змусило плавильні заводи утриматися від збільшення виробництва у 2026 році.
Який розмір світового ринку алюмінію?
Як свідчать дані Market Data Forecast, обсяг світового ринку алюмінію у 2024 році оцінювався у 251,81 мільярда доларів.
- Очікується, що до 2033 року він досягне 433,81 мільярда доларів порівняно з 267,50 мільярда доларів у 2025 році.
- Прогнозується, що ринок зростатиме зі середньорічним темпом зростання на рівні 6,23%.
Щодо ціни, то вона у грудня на Лондонській біржі становила 2 950 доларів за тонну, що є близьким до найвищого рівня за понад 3 роки, зазначається на Trading Economics. Загалом ціни на алюміній зросли на 18% внаслідок росту побоювань щодо низької пропозиції.
Що відомо про виробництво алюмінію у світі?
Відомо, що Китай виробив приблизно 44 мільйони тонн первинного алюмінію, що майже досягнуло урядового ліміту у 45 мільйонів тонн.
Після Китаю найбільші обсяги алюмінію виробляють Індія, Росія та Канада, кожна з яких займає значну частку світового ринку, але значно відстає від азійського гіганта.
Алюміній залишається критично важливим металом для світової промисловості, використовуючись у транспорті, будівництві й електроніці через свою легкість і міцність. Його виробництво базується головним чином на переробці бокситової руди, яка є основною сировиною для металу.