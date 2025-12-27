Ключовий гравець ринку алюмінію: хто насправді контролює виробництво металу

Світовий ринок алюмінію формується великими виробниками та біржами, де домінує одна із найбільших країн світу за площею. Йдеться про 60% виробництва продукції. Загалом ціна алюмінію коливається поблизу 3 тисяч доларів за тонну.

Де найбільше алюмінію у світі?

Дані Геологічної служби США (USGS) свідчить про те, що ресурси бокситів – основної руди для алюмінію – становлять від 55 до 75 мільярдів тонн, передає 24 Канал з посиланням

Читайте також Золото встановлює нові рекорди: за скільки можна здати лом сьогодні

Вони розподілені в Африці (32%), Океанії (23%), Південній Америці та Карибському басейні (21%), Азії (18%) та інших країнах (6%).

Натомість в США внутрішніх ресурсів бокситів недостатньо для задоволення попиту, але країна, як й інші країни-виробники алюмінію, мають практично невичерпні ресурси алюмінію, які не в бокситах.

На Grokipedia зазначається, що значні родовища бокситів зустрічаються у Гвіанському щиті: Сиринам, Гаяна (країни Африки) та Австралія. Суринам, Гаяна) та Австралії.

Також у Карибському басейні – наприклад, Ямайка, Гаїті. А ще ландшафти на Гаваях та Соломонових островах та осадові басейни в Гані та Бразилії.

Цікаво, що саме на Китай припадає близько 60% світового виробництва алюмінію, який використовується в транспорті, зеленій енергетиці та будівництві, пишуть в Reuters.

Наприклад цього року країна планувала порушити обмеження на виробництво алюмінію в 45 мільйонів тонн, що змусило плавильні заводи утриматися від збільшення виробництва у 2026 році.

Який розмір світового ринку алюмінію?

Як свідчать дані Market Data Forecast, обсяг світового ринку алюмінію у 2024 році оцінювався у 251,81 мільярда доларів.

Очікується, що до 2033 року він досягне 433,81 мільярда доларів порівняно з 267,50 мільярда доларів у 2025 році.

Прогнозується, що ринок зростатиме зі середньорічним темпом зростання на рівні 6,23%.

Щодо ціни, то вона у грудня на Лондонській біржі становила 2 950 доларів за тонну, що є близьким до найвищого рівня за понад 3 роки, зазначається на Trading Economics. Загалом ціни на алюміній зросли на 18% внаслідок росту побоювань щодо низької пропозиції.

Що відомо про виробництво алюмінію у світі?