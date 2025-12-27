Мировой рынок алюминия формируется крупными производителями и биржами, где доминирует одна из крупнейших стран мира по площади. Речь идет о 60% производства продукции. В целом цена алюминия колеблется вблизи 3 тысяч долларов за тонну.

Где больше всего алюминия в мире?

Данные Геологической службы США (USGS) свидетельствует о том, что ресурсы бокситов – основной руды для алюминия – составляют от 55 до 75 миллиардов тонн, передает 24 Канал со ссылкой

Они распределены в Африке (32%), Океании (23%), Южной Америке и Карибском бассейне (21%), Азии (18%) и других странах (6%).

Зато в США внутренних ресурсов бокситов недостаточно для удовлетворения спроса, но страна, как и другие страны-производители алюминия, имеют практически неисчерпаемые ресурсы алюминия, которые не в бокситах.

На Grokipedia отмечается, что значительные месторождения бокситов встречаются в Гвианском щите: Сиринам, Гаяна (страны Африки) и Австралия. Суринам, Гаяна) и Австралии.

Также в Карибском бассейне – например, Ямайка, Гаити. А еще ландшафты на Гавайях и Соломоновых островах и осадочные бассейны в Гане и Бразилии.

Интересно, что именно на Китай приходится около 60% мирового производства алюминия, который используется в транспорте, зеленой энергетике и строительстве, пишут в Reuters.

Например, в этом году страна планировала нарушить ограничения на производство алюминия в 45 миллионов тонн, что заставило плавильные заводы воздержаться от увеличения производства в 2026 году.

Какой размер мирового рынка алюминия?

Как свидетельствуют данные Market Data Forecast, объем мирового рынка алюминия в 2024 году оценивался в 251,81 миллиарда долларов.

Ожидается, что к 2033 году он достигнет 433,81 миллиарда долларов по сравнению с 267,50 миллиарда долларов в 2025 году.

Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста на уровне 6,23%.

По цене, то она в декабре на Лондонской бирже составила 2 950 долларов за тонну, что является близким к самому высокому уровню за более 3 лет, отмечается на Trading Economics. В целом цены на алюминий выросли на 18% вследствие роста опасений относительно низкого предложения.

Что известно о производстве алюминия в мире?