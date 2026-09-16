Що варто знати про дрібні долари

Сумніви можуть виникати й щодо невеликих номіналів. Купюри по 1, 5 чи 10 доларів трапляються в гаманцях значно рідше за звичну сотню з портретом Бенджаміна Франкліна, однак це зовсім не означає, що з обміном готівки обов'язково виникнуть труднощі.

Річ у тім, що НБУ встановлює чіткі правила проведення валютних операцій, яких мають дотримуватися банки та обмінні пункти.

Обмежувати обмін іноземної валюти через номінал або рік випуску в Україні заборонено. Це стосується і доларів США – установи мають приймати всі банкноти, які Федеральна резервна система випускала з 1914 року, зокрема 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 "зелених".

Головна умова – купюра повинна відповідати встановленому зразку та бути придатною до обігу, тобто не мати значних ознак зношення. А от для суттєво пошкоджених грошей передбачена окрема операція інкасо, за яку вже зазвичай стягують комісію.

У разі неправомірної відмови громадяни можуть звернутися до НБУ, адже регулятор проводить перевірки за такими скаргами.



Який вигляд мають 2 долари США / Фото Pexels

Цікаво, що не всі українці навіть здогадуються про існування банкноти номіналом 2 долари. Щоправда, непопулярною вона залишається навіть у США – свого часу американці вважали таку готівку нещасливою та незручною для розрахунків. Зрештою, тепер її нерідко сприймають радше як предмет колекціонування.