Помилка ціною в декілька мільярдів: який інцидент стався в потужному банку США
- Citigroup майже перерахував клієнту 6 мільярдів доларів через помилку співробітника, але помилку було швидко виправлено.
- Того ж року Citigroup випадково переказав іншому клієнту 81 трильйон доларів, і переказ було скасовано без втрат для банку.
Американський банк Citigroup майже перерахував клієнту мільярди доларів. Цікаво, що це далеко не одиничний випадок в банку.
Citigroup майже "подарував" клієнту мільярди доларів
Інцидент стався у банку Citigroup, який є одним із найбільших у США, ще у 2024 році. Кредитор мало не перерахував на рахунок клієнта 6 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Ця ситуація виникла через помилку співробітника банку, який у полі для суми переказу помилково вказав номер рахунку. У банку додали, що помилку оперативно виявили та виправили.
Цікаво, що того ж року американський Citigroup також випадково переказав іншому клієнту 81 трильйон доларів. Пізніше переказ скасували. У результаті банк не зазнав жодних втрат.
Крім того, відомо, що за минулий рік Citigroup помилково перераховував на рахунки клієнтів від 1 мільярда доларів. Загалом за рік банк зробив 10 подібних помилок.