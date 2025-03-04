Citigroup майже "подарував" клієнту мільярди доларів

Інцидент стався у банку Citigroup, який є одним із найбільших у США, ще у 2024 році. Кредитор мало не перерахував на рахунок клієнта 6 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ця ситуація виникла через помилку співробітника банку, який у полі для суми переказу помилково вказав номер рахунку. У банку додали, що помилку оперативно виявили та виправили.

Цікаво, що того ж року американський Citigroup також випадково переказав іншому клієнту 81 трильйон доларів. Пізніше переказ скасували. У результаті банк не зазнав жодних втрат.

Крім того, відомо, що за минулий рік Citigroup помилково перераховував на рахунки клієнтів від 1 мільярда доларів. Загалом за рік банк зробив 10 подібних помилок.