Як змінився курс долара на ринку
Позиції долара США на ринку
Індекс долара США впав на 0,3% до 100,53, досягнувши раніше найнижчого рівня на ринку з липня минулого року. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 100,57 до 101,63. Тоді як за серпень Індекс долара США втратив 3,2%.
Крім того, американська валюта на шляху до найбільшого спаду за місяць з листопада 2022 року. Водночас євро продовжує зміцнювати позиції на ринку, а британський фунт зріс до максимального рівня за понад 2 роки відносно долара США.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,53, повідомляє видання CNBC.
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