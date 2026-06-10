Долар пробив 45 гривень: чому курс росте та чого чекати далі

10 червня офіційний курс долара сягнув історичного максимуму у 44,84 гривні, а на готівковому ринку перетнув психологічну позначку 45 гривень. Що може стояти за стрімким послабленням гривні в історично сприятливий період – розповідаємо далі.

Чому росте курс долара в Україні?

Оскільки Національний банк України діє в режимі керованої гнучкості курсу, ситуація на валютному ринку перебуває під його контролем. Замість традиційного періоду сезонної стабільності й укріплення, у червні гривня стрімко девальвує відносно долара та євро. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Андрій Шевчишин, незалежний фінансовий аналітик Учора ми бачили зростання і євро, і долара, що вказує на планову девальвацію. У мене зараз є питання, що наступного тижня казатиме НБУ, коли буде рішення по ставці. Бо таке стрімке зрушення погіршує гривневу привабливість. Ми бачимо, як курс долара злетів усього за неповних півтора тижня червня. Я очікував, що НБУ буде притримувати євро й трохи посилить долар, і ця тенденція якось буде згладжена. Але Нацбанк вирішив інакше.

За словами аналітика, визначити, чим саме керувався НБУ, послаблюючи гривню відносно і долара, і євро, складно. Серед можливих причин експерт наводить такі:

збереження міжнародних резервів;

отримання більшої кількості гривень від зовнішньої допомоги при конвертації;

демонстрація ринку, що такий курс можливий.

Водночас слід пам'ятати про вплив міжнародного валютного ринку на курс гривні. Коливання в парі євро-долар призводять до курсових стрибків в Україні.

На думку експерта Шевчишина, тимчасово стримати подальше послаблення гривні може те, що наявна динаміка курсу долара (+7,8% за 12 місяців) наздоганяє дохідність гривневих депозитів та ОВДП. Однак говорити про кінець девальваційного тренду ще зарано. Наступною найближчою позначкою може стати 45,50 гривні, однак як швидко курс досягне її, залежатиме виключно від НБУ.

Зверніть увагу! Як розповідав Андрій Шевчишин, за останні 26 років у червні гривня девальвувала тільки 5 разів із середніми темпами 0,6%. Решту часу цього місяця вона посилювалася в середньому на 0,9%.

Аналітик Олексій Козирев у публікації на "Мінфіні" висловив прогноз, що повернення курсу долара до рівнів 43 − 43,50 гривні нині є малоймовірним, оскільки таке "обвалення" може призвести до негативних переоцінок золотовалютних резервів. З погляду аналітика, можливий найближчим часом сценарій щодо курсу долара на міжбанку – коридор від 44,20 до 45,30 гривень, а на готівковому ринку ±15 – 25 копійок до курсу міжбанку.

Олексій Козирев зазначив, що зростання курсу долара загрожує стрибком цін на імпортні товари. Разом із високими цінами на пальне, проблемами на ринку праці та зростанням комунальних тарифів це може прискорити зростання споживчих цін.

Скільки сьогодні коштує долар?

На 11 червня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 гривні (+13 копійок). Таким чином, долар побив рекорд, оновивши історичний максимум.

За даними "Мінфіну", станом на 14:35 середній курс долара в банках був таким:

купівля – по 44,67 гривні;

продаж – по 45,20 гривні.

Курс долара на чорному ринку станом на 17:00 наступний: купівля в середньому по 44,90 гривні, а продаж – по 45 гривень.

Водночас в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,55 гривні, а продаж – по 45,01 гривні.