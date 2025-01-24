Що впливає на курс долара

У п'ятницю, 24 січня 2025 року, долар США фіксує втрати на ринку. Курс долара щодо кошика з 6 інших валют падаю після важливої заяви президента США Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що Трамп заявив, що буде наполягати на зниженні процентних ставок у США. Нагадаємо, що пом'якшення монетарної політики Федеральної резервної системи США, як правило, призводить до знецінення долара.

До теми! Це не перший спад долара США після інавгурації Трампа. Зокрема, у день його вступу на посаду долар зафіксував спад на 1,2%, що стало найбільшим падінням валюти за день з листопада 2023 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар сьогодні

Індекс долара США, на момент створення цього матеріалу, впав в ціні на 0,25% до 107,77, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 107,56 до 108,19. Нагадаємо, що на початку минулого тижня долар подорожчав до пікового рівня за 26 місяців – 110,17.