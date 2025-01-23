Саудівська Аравія готова інвестувати в США сотні мільярдів доларів

Престолонаступник Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана заявив про намір інвестувати 600 мільярдів доларів або навіть більше у США за наступні 4 роки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Спадкоємний принц зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з Дональдом Трампам. Також додають, що він повідомив про інвестиційні плани після того, як президент США оцінив перспективу подорожі до Саудівської Аравії, як свого першого закордонного візиту. Нагадаємо, що у 2017 році перший візит Трампа на посаді президента США був саме до королівства.

До теми! Білий дім наразі не опублікував звіту про телефонну розмову з кронпринцом Саудівської Аравії. При цьому невідомо, чи це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після інавгурації та повернення до Білого дому.

Наразі немає інформації про те, які сфери можуть обрати для інвестицій саудити. Проте варто додати, що в останні роки США намагалися все більше відмовитися від залежності від нафти з Саудівської Аравії. Для розуміння, саме чорне золото протягом десятиліть було основною двосторонніх відносин між країнами.

При цьому королівство суттєво покладається на оборонний сектор США, як-от зброя та оборонні системи. Цілком ймовірно, що частина інвестицій саудитів може бути направлена саме на оборонну індустрію.

Білий дім поки що не опублікував звіту про цю телефонну розмову. Також не зрозуміло, чи це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після повернення до Білого дому, хоча це перший випадок, про який повідомлено публічно.