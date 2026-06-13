Чому біткойн падає?

Біткойн продовжує перебувати під тиском через відплив капіталу. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу про ключові причини його падіння та можливі сценарії на найближчі місяці.

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За даними CoinMarketCap, ціна біткойна в доларах 11 червня коливалася від 61 до 63 тисяч.

На курс біткойна значно впливають геополітичні події, оскільки породжують невизначеність, що провокує зміну настроїв інвесторів. Особливо чутливим крипторинок є до заяв президента США Дональда Трампа.

Андрій Шевчишин, незалежний фінансовий аналітик Відбувся безкінечний відплив капіталу з ETF-фондів. Біткойн втратив майже все своє зростання з початку цього накачування після перегонів Трампа, який обіцяв, що це буде криптокраїна, а біткойн – нова валюта. Але нічого не виходить. Є інші інструменти, де можна заробити більше. Відповідно, спекулятивний капітал переходить саме в ці напрямки.

Фактором тиску стали розпродажі біткойна його великими власниками для підтримки своєї ліквідності. Водночас крипторинок переживав відплив капіталу в очікуванні масштабних IPO SpaceX, OpenAI, Anthropic (Initial Public Offering – первинне розміщення акцій на біржі, – 24 Канал).

Зверніть увагу! Подібного падіння нині зазнає золото. Відколи почався його розпродаж центробанками країн Перської затоки, воно коректується, хоч і не такими стрімкими темпами, як криптовалюта. Станом на 11 червня його ціна коливається близько 4 тисяч доларів за тройську унцію.

Андрій Шевчишин зауважує, що такі зрушення капіталу відбуваються, оскільки з осені 2025 року криптовалюта не демонструє привабливості, а інвестори завжди шукають місця з найкращим співвідношенням ризику та доходу.

Регіональний голова криптобіржі Binance Кирило Хом'яков у коментарі Incrypted висловив думку, що корекція крипторинку радше пов'язана з макроекономічними факторами, а не з проблемами криптоіндустрії. Він вбачає тут такі фактори:

погіршення настроїв інвесторів через зростання глобальної невизначеності через війну на Близькому Сході;

відплив капіталу зі спотових біткойн-ETF, зокрема виведення з фондів понад 3,4 мільярда доларів за останні тижні;

глобальну ротацію коштів між різними секторами фінансового ринку.

За словами Кирила Хом'якова, структурний попит на біткойн залишається високим, про що свідчить поглинання інституційними інвесторами майже половини доступних біржових резервів.

Чого чекати далі?

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, криптовалюта не може довго перебувати нижче рівня собівартості й коливається не більше як два місяці. Опісля, як правило, відновлюється.

Зараз собівартість знаходиться від 65 до 75 тисяч за біткойн. Чи можемо ми спуститися нижче? Так, гіпотетично можемо, технічно можемо. Працює алгоритмічна торгівля. Дуже сильно працюють деривативи. Зараз ми бачимо, що відбувається на фондових майданчиках, які просто можуть завалитися в прірву. І це так чи інакше буде призводити до відпливу, зокрема, від таких ризикованих активів, як біткойн, ефір та інші. Просто буде перерозподіл,

– говорить аналітик.

Експерт висловлює оптимізм щодо перспектив криптовалюти. Якщо вдасться втримати поточний рівень, можливий глобальний розворот на ринку, який поверне цікавість до біткойна та золота як інструментів для збереження альтернативи долару.

Що відбувалося на крипторинку у 2026 році?

Перші місяці 2026 року ціна біткойна стрімко падала. На початку лютого вона обвалилася до 16-місячного мінімуму – 60 тисяч доларів.

Як розповідав у коментарі 24 Каналу регіональний голова Binance Кирило Хом'яков, зниження цін на криптовалюту є нормальною частиною циклу. Тому зменшення активності роздрібних інвесторів не означає, що криптоекосистема припиняє розвиватися. Довгострокову траєкторію формують фундаментальні чинники.

Війна в Ірані стала тригером для шторму на світових фінансових ринках. Біткойн реагував на загострення різкими падіннями через масовий вихід інвесторів, однак потім відновлював частину втрат.