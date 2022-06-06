Офіційний курс долара з 24 лютого незмінний – 29,25 гривні, і Нацбанк не планує його "відпускати" поки. А от курс валют на чорному ринку – понад 35 гривень.

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Чому заговорили про 100 гривень за долар

ФОПи та представники бізнесу, які працюють на експорт, тобто отримують дохід у валюті, незадоволені валютною політикою НБУ. Адже вони змушені продавати долар за близьким до офіційного курсу, а купувати – за ринковим.

Зокрема, в "Європейській асоціації програмної інженерії" EASE заявили, що через послаблення валютних обмежень ІТ-індустрія втрачає 20% прибутку. І взагалі через адміністративні методи регулювання ситуації, а також додаткову емісію Нацбанком долар у найближчому майбутньому курс долара сягне 100 гривень. Але банкіри не погоджуються з таким прогнозом.

Як НБУ "друкує" гроші

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, переконує, що вплив ефекту додаткової емісії гривні Національним банком дуже сильно перебільшується:

Додаткова емісія дуже незначна. За березень – квітень НБУ емітував 70 мільярдів гривень.

Щобільше, за той же період Нацбанк абсорбував за рахунок валютних інтервенцій та мобілізаційних операцій (на кшталт депозитних сертифікатів) співставний обсяг гривні.

100 гривень за долар – лише гучна цифра

Прогноз у 100 гривень банкірка теж вважає несерйозним. Зазначимо, що навпаки після того, як НБУ зняв деякі валютні обмеження, то курс долара на чорному ринку опустився з майже 38 гривень до понад 35 гривень за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку 100 гривень за долар – це просто гучна цифра, яка не має жодного відношення до реальності. Вкотре наголошую, що зараз просто неможливо спрогнозувати курс гривні до долару, оскільки це рівняння містить забагато невідомих. Тож будь-яка оцінка скоріше відображає настрої конкретного експерта, ніж базується на якихось підрахунках та аналізі.

Нагадаємо, що НБУ рано чи пізно повернеться до вільного курсоутворення, як це було до війни. Але наразі немає відповідних умов для цього. Щоб НБУ пішов на такий крок, потрібна активніша робота фінансового ринку та стабілізація валютних надходжень.

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