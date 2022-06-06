Официальный курс доллара с 24 февраля неизменен – 29,25 гривны, и Нацбанк не планирует его "отпускать" пока. А вот курс валют на черном рынке – более 35 гривен.

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Почему заговорили о 100 гривнах за доллар

ФЛП и представители бизнеса, работающие на экспорт, то есть получающие доход в валюте, недовольны валютной политикой НБУ. Ведь они вынуждены продавать доллар по близкому официальному курсу, а покупать – по рыночному.

В частности, в "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE заявили, что из-за ослабления валютных ограничений ИТ-индустрия теряет 20% прибыли. И вообще из-за административных методов регулирования ситуации, а также дополнительной эмиссии Нацбанком курс доллара в ближайшем будущем достигнет 100 гривен. Но банкиры не соглашаются с таким прогнозом.

Как НБУ "печатает" деньги

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, убеждает, что влияние эффекта допэмиссии гривни Национальным банком очень сильно преувеличивается:

Дополнительная эмиссия очень незначительна. За март – апрель НБУ эмитировал 70 миллиардов гривен.

Более того, за тот же период Нацбанк абсорбировал за счет валютных интервенций и мобилизационных операций (вроде депозитных сертификатов) сопоставимый объем гривны.

100 гривен за доллар – только громкая цифра

Прогноз в 100 гривен банкир тоже считает не серьезным. Отметим, что наоборот после того, как НБУ снял некоторые валютные ограничения, курс доллара на черном рынке опустился с почти 38 гривен до более 35 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка 100 гривен за доллар – это просто громкая цифра, не имеющая никакого отношения к реальности. Еще раз подчеркиваю, что сейчас просто невозможно спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку это уравнение содержит слишком много неизвестных. Так что любая оценка скорее отражает настроения конкретного эксперта, чем базируется на каких-либо подсчетах и анализе.

Напомним, что НБУ рано или поздно вернется к свободному курсообразованию, как это было до войны. Но пока нет подходящих условий для этого. Чтобы НБУ пошел на такой шаг, нужна более активная работа финансового рынка и стабилизация валютных поступлений.

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