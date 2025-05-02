Чому не можна передати гроші з рук у руки

Саме тому передавати купюри та монети краще через якісь предмети, повідомляє 24 Канал.

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Наприклад, раніше гроші клали у шкатулку чи мішок. І тільки після того передавали новому власнику чи власниці. Зокрема у торгівлі для цього передбачені спеціальні грошові підставки. Тому фізичний контент між руками покупця і продавця зводиться до нуля.

А у побутовому житті радять одній людині покласти банкноти, наприклад, на стіл чи підлогу. А інша людина повинна їх узяти.

Важливо! Також слід гроші брати однією рукою, а віддати іншою.