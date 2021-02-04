Чому курс євро падає у 2021: графік та пояснення

Українська гривня відчутно зміцнилася щодо євро у січні 2021 року і продовжує це робити у лютому. Які причини та що відбувається на ринку валют?

Джерело: 24 канал

Що відбувається з курсом гривні щодо євро

З початку року курс гривні щодо євро зміцнився на 1 гривню 10 копійок (понад 3%) і станом на 4 лютого становить 33,64 гривні, за даними Нацбанку.

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Серед причин росту гривні щодо євро є як внутрішні, так і зовнішні чинники. Детальніше розповімо про зовнішні, адже у четвер, 4 лютого, євро досягло двомісячного мінімуму відносно долара.

Чому євро падає

Джерело: Bloomberg

Основною причиною для падіння євро відносно долара є нездатність Європейського Союзу забезпечити вакцинацію на тому ж рівні, що Велика Британія чи США.

Це підсилило побоювання в регіоні щодо негативних наслідків чергових локдаунів та карантинних заходів.

Водночас долар демонструє кращі результати завдяки ймовірному прийняттю чергових економічних стимулів у США, що збільшило надходження грошей в казначейство.

Відхилення євро від справедливої ​​вартості почалося приблизно тоді, коли вакцинаційний розрив став новиною на початку року,

– сказав Стівен Енглендер з Standard Chartered Bank.

Курс євро до долара

Євро в середу, 3 лютого, опустилося до рівня 1,20 долара, найнижчого показника з 1 грудня, згідно з ECB.

А напередодні, 6 січня курс досяг 1,23 долара, що є найвищим показником з квітня 2018 року.

Джордж Саравелос з Deutsche Bank очікує, що курс може опуститися до 1,18 долара.