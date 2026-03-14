Чому курс валют відрізняється у банках і обмінниках – де шукати кращу ціну
Офіційний курс долара в Україні визначає Нацбанк. Саме цей показник використовують для держстатистики, бухгалтерського обліку, митних операцій і розрахунків у фінансовій системі.
Чому курс валют всюди відрізняється?
Утім, коли українці приходять обмінювати валюту, вони часто бачать зовсім інші цифри, причому навіть у різних банках і обмінниках. Чому так стається – пояснює 24 Канал.
Отже, офіційний курс Нацбанку є лише розрахунковим індикатором, купити чи продати валюту за ним звичайні громадяни, як правило, не можуть. А реальний курс формується на готівковому ринку.
Банки та обмінники встановлюють його самостійно – залежно від ситуації на міжбанківському ринку, поточного попиту, наявності готівки та маржі конкретної установи. Саме через це цифри на вивісках можуть помітно різнитися навіть в межах одного міста.
Вважається, що вигідніший курс нібито можна знайти саме в обмінниках, адже небанківські фінансові установи мають менші витрати на ведення бізнесу та працюють у більш конкурентному середовищі.
А чи знаєте ви? Банки та обмінники встановлюють два курси – купівлі та продажу. Різниця між ними називається спредом, вона покриває витрати на валютні операції, ризики зміни курсу та формує прибуток.
Курс купівлі – нижчий, бо установа купує валюту у клієнта.
Курс продажу – вищий, бо установа продає валюту клієнту.
Що варто знати про формування курсу?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що завдяки режиму "керованої гнучкості" Нацбанк стримує різкі стрибки курсу. Валютні інтервенції допомагатимуть балансувати попит і пропозицію.
Окрім того, важлива монетарна стратегія регулятора. Нагадаємо, уже на засіданні 19 березня він перегляне рішення щодо облікової ставки. Її можуть залишити на рівні 15%, або ж знову знизити – у разі послаблення інфляційного тиску та зменшення зовнішніх фінансових ризиків.
Нагадаємо, курс євро в Україні залежить від внутрішнього співвідношення гривні до долара та глобальної динаміки пари долар-євро. Цікаво, що на тлі ескалації на Близькому Сході саме американська валюта посилює свої позиції.