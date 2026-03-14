Чому курс валют відрізняється у банках і обмінниках – де шукати кращу ціну

Офіційний курс долара в Україні визначає Нацбанк. Саме цей показник використовують для держстатистики, бухгалтерського обліку, митних операцій і розрахунків у фінансовій системі.

Чому курс валют всюди відрізняється?

Утім, коли українці приходять обмінювати валюту, вони часто бачать зовсім інші цифри, причому навіть у різних банках і обмінниках. Чому так стається – пояснює 24 Канал.

Отже, офіційний курс Нацбанку є лише розрахунковим індикатором, купити чи продати валюту за ним звичайні громадяни, як правило, не можуть. А реальний курс формується на готівковому ринку.

Банки та обмінники встановлюють його самостійно – залежно від ситуації на міжбанківському ринку, поточного попиту, наявності готівки та маржі конкретної установи. Саме через це цифри на вивісках можуть помітно різнитися навіть в межах одного міста.

Вважається, що вигідніший курс нібито можна знайти саме в обмінниках, адже небанківські фінансові установи мають менші витрати на ведення бізнесу та працюють у більш конкурентному середовищі.

А чи знаєте ви? Банки та обмінники встановлюють два курси – купівлі та продажу. Різниця між ними називається спредом, вона покриває витрати на валютні операції, ризики зміни курсу та формує прибуток.



Курс купівлі – нижчий, бо установа купує валюту у клієнта.

Курс продажу – вищий, бо установа продає валюту клієнту.

Що варто знати про формування курсу?