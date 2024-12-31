До багатства: як носити в гаманці купюру в 1 долар

Чимало хто вважає, що у гаманці завжди має бути банкнота, як-от долар. Вважається, що саме американська купюра в 1 долар має магічні властивості. Це нібито пов'язують із символами, які є на банкноті.

Які особливості має 1 долар

Чимало символів, які зображені на однодоларовій купюрі, та їхнє поєднання вважають окультними. Наприклад, на лицьовому боці купюри зображений перший президент США Джордж Вашингтон, якого вважають символом успіху та лідерства, передає 24 Канал.

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Є ще припущення, що Вашингтон був доволі розважливим та економним господарем, який вів власний бухгалтерський облік.

Інші символи на доларовій купюрі:

Рамка, яка обрамляє портрет Вашингтона, нагадує букву грецького алфавіту – Омегу. Водночас на купюрі присутня ще й буква Альфа.

Як відомо, в Одкровенні Іоанна Богослова неодноразово трапляється вираз Альфа та Омега, що означають кінець та початок усьому.

Також, зображення незавершеної піраміди, що має 13 сходинок, символізує новостворені штати в США та вважається символом сили та процвітання.

Як правильно класти купюру в гаманець