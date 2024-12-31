Какие особенности имеет 1 доллар
Многие символы, которые изображены на однодолларовой купюре, и их сочетание считают оккультными. Например, на лицевой стороне купюры изображен первый президент США Джордж Вашингтон, которого считают символом успеха и лидерства, передает 24 Канал.
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Есть еще предположение, что Вашингтон был довольно расчетливым и экономным хозяином, который вел собственный бухгалтерский учет.
Другие символы на долларовой купюре:
- Рамка, которая обрамляет портрет Вашингтона, напоминает букву греческого алфавита – Омегу. В то же время на купюре присутствует еще и буква Альфа.
- Как известно, в Откровении Иоанна Богослова неоднократно встречается выражение Альфа и Омега, означающие конец и начало всему.
- Также, изображение незавершенной пирамиды, имеющей 13 ступенек, символизирует вновь созданные штаты в США и считается символом силы и процветания.
Как правильно класть купюру в кошелек
- Класть 1 доллар в кошелек стоит только растущий месяц,
- Купюру стоит составлять таким образом, чтобы получился треугольник, то есть лицевой стороной к себе и вершиной вверх,
- Такой талисман стоит носить в отдельном отделении кошелька без других денег,
- Кошелек должен быть чистым, аккуратным и целым,
- Купюру ни в коем случае нельзя тратить.