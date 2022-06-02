Чому ФОПи незадоволені валютною політикою НБУ

Після того як НБУ зняв обмеження на готівковий курс валют, ФОПи втратили частину доходів при конвертації у гривню. Чи справедливе рішення НБУ, розповідаємо в матеріалі 24 каналу.

"Європейська асоціація програмної інженерії" EASE заявила, що через різницю офіційного та готівкового курсу ІТ-індустрія втрачає 20% доходу.

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Чому невдоволені ФОПи

ФОПи та експортери повинні продавати валюту за курсом не дорожчим як 29,55 гривні за долар, а купувати за ринковим – майже 36 гривень.

Сьогодні втрати тільки ІТ-галузі від регулювання курсу валюти вже сягають близько 20%. 2 мільярди доларів прибутку за перший квартал ми закрили, але треба враховувати, що в лютому це було приблизно 800 мільйонів доларів, а в березні — близько 500 мільйонів доларів. Тобто тренд все одно йде вниз,

– наголошує Владислав Савченко, президент EASE.

Рішення НБУ також розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський, назвавши ситуацію, яка склалася, неправильною. Monobank навіть вирішив давати клієнтам-ФОПам валютні картки, щоб їм не доводилося продавати валюту за неринковим курсом.

Рішення НБУ – вимушений крок

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, в коментарі 24 каналу визнає, що ця ситуація не подобається ФОПам, які отримують прибуток у валюті. Банкірка наголошує, що в такій ситуації опинилися й всі експортери. Але це рішення було найкращим за цих умов – НБУ пішов на цей крок вимушено:

Не можна було залишити ті обмеження, які були, оскільки розрив між готівковим курсом на легальному та чорному ринку почав відчутно зростати, і майже всі операції почали перетікати на чорний ринок.

Водночас не можна було й скасовувати забагато обмежень. Валютний ринок не є готовим до повернення плаваючого курсу як було до війни. Тоді офіційний курс долара би різко виріс, а за ним і відчутно подорожчав критичний імпорт.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На жаль, гарних рішень, що задовольнять усіх тут просто не існує. Повертатися до плаваючого курсу на разі не на часі. Тримати його фіксованим – теж не ідеальне рішення. Проте наразі воно є найбільш релевантним поточній ситуації в країні.

Банкірка додала, що аби повернути валютообмінні операцій чи бодай їх частину на легальний ринок, НБУ вимушений був піти на часткову лібералізацію курсоутворення. І зволікати з таким рішенням й далі було не можна.

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