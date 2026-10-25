Не вкрав жодного зливка: як працівник каналізації потрапив до золотого сховища Банку Англії

Що відомо про інцидент у Лондоні

Незвичайний випадок стався ще у 1836 році, зазначають на офіційному сайті Банку Англії. Щоправда, правдивість історії дослідникам так і не вдалося підтвердити, тож точні подробиці подій майже двохсотрічної давнини залишаються невідомими.

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За переказами, керівництво установи почало отримувати анонімні листи, автор яких стверджував, що має доступ до сховища.

Незнайомець запропонував особисто переконатися в його словах, призначивши зустріч у підземному приміщенні в будь-який зручний час. Посадовці погодилися на пропозицію та однієї ночі зібралися в домовленому місці. У визначену годину вони почули шум з-під підлоги, а згодом поміж дощок з'явився чоловік.

Це був працівник каналізаційної служби, який під час ремонту знайшов старий водостік. Комунікація проходила безпосередньо під скарбницею та дозволяла непомітно потрапити всередину.

Цікаво! Після незвичайного візиту співробітники перевірили золоті запаси та встановили, що звідти дивом нічого не зникло. За чесність робітникові нібито виплатили 800 фунтів стерлінгів винагороди (81 тисяча фунтів у перерахунку на 2026 рік).

Наразі ж доступ до резервів банку суворо обмежений, а побачити їх на власні очі вдається лише обраним: у 2012 році сховища оглянула королева Єлизавета II, а у 2017 році там побував її син, тодішній принц Уельський Чарльз, у супроводі Марка Карні.

Нагадаємо, не менш відомим сховищем дорогоцінного металу є американський Форт-Нокс у штаті Кентуккі, де зосереджена значна частина найбільших у світі золотих запасів США, а під час Другої світової переховували навіть оригінал Декларації незалежності.