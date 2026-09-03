Де США зберігають свої золоті резерви

Державні "скарби" розподілені одразу між кількома об'єктами по всій країні. Зазирнути за завісу таємниці звичайні громадяни можуть завдяки даним Монетного двору США.

Насамперед варто зазначити, що частина золота призначена для поточних потреб, зокрема карбування інвестиційний та колекційних монет. Решту ж утримують як довгостроковий резерв:

у Денвері , штат Колорадо – орієнтовно 43,9 мільйона унцій;

, штат Колорадо – орієнтовно 43,9 мільйона унцій; у Вест-Пойнті , штат Нью-Йорк – 54,1 мільйона унцій;

, штат Нью-Йорк – 54,1 мільйона унцій; у Форт-Ноксі, штат Кентуккі – 147,3 мільйона тройських унцій.

Отже, найбільше американських запасів зосереджено саме у Форт-Ноксі. Цікаво, що офіційно відоме як United States Bullion Depository сховище відкрили ще в 1936 році, а перші партії дорогоцінного металу туди доставили вже наступного року.



Який вигляд має Форт-Нокс ззовні / Фото United States Mint

Цікаві факти про Форт-Нокс

Об'єкт збудований із граніту, сталі та бетону, а доступ усередину суворо обмежений. Система безпеки влаштована так, що жодна людина не знає всіх процедур, необхідних для його відкриття.

Найбільшу кількість золота в цьому сховищі зафіксували 31 грудня 1941 року – 649,6 мільйона унцій.

Під час Другої світової війни там також зберігали оригінали Декларації незалежності, Конституції та Білля про права США.

За винятком у 1974 році всередину допустили журналістів і делегацію Конгресу через чутки, що цінності нібито вивезли.

Нагадаємо, золоті резерви США становлять близько 8 133,46 тонни, тож країна з великим відривом очолює світовий рейтинг.