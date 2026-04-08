Навіть чіпи замінили на китайські: Росія відчуває вплив санкцій
- Російський банк ВТБ почав використовувати китайські графічні процесори замість американських чіпів NVIDIA.
- ВТБ планує розширювати використання нового GPU-кластера для розвитку штучного інтелекту.
ВТБ ініціював дослідно-промислову експлуатацію графічних процесорів, закуплені у китайських постачальників. Йдеться про GPU та Graphics Processing Unit.
Як Росія замінює американські процесори?
Як відомо, банк планує розширювати використання нового GPU-кластера, повідомляє CNews.
Зверніть увагу! Китайською продукцією російський банк поступово замінює американські чіпи від NVIDIA.
Зауважимо, це один з перших проєктів Центру компетенцій зі штучного інтелекту у Китаї. Його реалізує ВТБ разом із технологічними партнерами.
Новий GPU-кластер – це видимий результат довгострокового технологічного партнерства, спрямованого на розвиток штучного інтелекту у ВТБ. Впровадження китайських GPU відбувається без істотних доопрацювань і з високою продуктивністю. Це прискорить розвиток ШІ-технологій, включаючи цифрових помічників та ШІ-агентів,
– наголосив зампрезидента – голова правління ВТБ Вадим Кулик.
Триває процес тестування. ВТБ лише готується до впровадження низки процесів. Зокрема, йдеться про введення китайських відеокарт на постійну основу.
Кулик наголошує на незручностях, які виникають із завезенням технологій з Китаю. Особливо у промислових масштабах.
Китай багатий на технології, але існують складнощі з їх пошуком, апробацією та завезенням до Росії в промислових масштабах. Наш центр створений для того, щоб усунути ці бар'єри та допомогти компаніям з Росії та Китаю спільно впроваджувати новітні технології,
– наголосив Кулик.
Важливо! Як сказав Кулик, наразі ВТБ шукає партнерів, що зацікавленні у застосування та розвитку технологій ШІ, повідомляє IT Cnannel News.
Яка наразі ситуація в російській економіці?
Ситуація в російській економіці лише погіршується. Наприклад, наразі, як очікується у 2026 інвестиції в основний капітал в Росії можуть знижуватись ще швидше. Нагадаємо, раніше вони очікувались на рівні – 0,5%.
Значну кризу відчувають і російські гіганти. Зокрема, компанія РЖД. Загальний фінансовий борг цієї компанії до кінця 2025 року зріс до 3,8 трильйона рублів.