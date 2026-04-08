Як Росія замінює американські процесори?

Як відомо, банк планує розширювати використання нового GPU-кластера, повідомляє CNews.

Зверніть увагу! Китайською продукцією російський банк поступово замінює американські чіпи від NVIDIA.

Зауважимо, це один з перших проєктів Центру компетенцій зі штучного інтелекту у Китаї. Його реалізує ВТБ разом із технологічними партнерами.

Новий GPU-кластер – це видимий результат довгострокового технологічного партнерства, спрямованого на розвиток штучного інтелекту у ВТБ. Впровадження китайських GPU відбувається без істотних доопрацювань і з високою продуктивністю. Це прискорить розвиток ШІ-технологій, включаючи цифрових помічників та ШІ-агентів,

– наголосив зампрезидента – голова правління ВТБ Вадим Кулик.

Триває процес тестування. ВТБ лише готується до впровадження низки процесів. Зокрема, йдеться про введення китайських відеокарт на постійну основу.

Кулик наголошує на незручностях, які виникають із завезенням технологій з Китаю. Особливо у промислових масштабах.

Китай багатий на технології, але існують складнощі з їх пошуком, апробацією та завезенням до Росії в промислових масштабах. Наш центр створений для того, щоб усунути ці бар'єри та допомогти компаніям з Росії та Китаю спільно впроваджувати новітні технології,

– наголосив Кулик.

Важливо! Як сказав Кулик, наразі ВТБ шукає партнерів, що зацікавленні у застосування та розвитку технологій ШІ, повідомляє IT Cnannel News.

