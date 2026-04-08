Даже чипы заменили на китайские: Россия ощущает влияние санкций

ВТБ инициировал опытно-промышленную эксплуатацию графических процессоров, закупленные у китайских поставщиков. Речь идет о GPU и Graphics Processing Unit.

Как Россия заменяет американские процессоры?

Как известно, банк планирует расширять использование нового GPU-кластера, сообщает CNews.

Читайте также После ударов по Новороссийску Россия остановила экспорт нефти с терминала "Шесхарис", – Reuters

Обратите внимание! Китайской продукцией российский банк постепенно заменяет американские чипы от NVIDIA.

Заметим, это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае. Его реализует ВТБ вместе с технологическими партнерами.

Новый GPU-кластер – это видимый результат долгосрочного технологического партнерства, направленного на развитие искусственного интеллекта в ВТБ. Внедрение китайских GPU происходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов,

– подчеркнул зампрезидента – председатель правления ВТБ Вадим Кулик.

Продолжается процесс тестирования. ВТБ только готовится к внедрению ряда процессов. В частности, речь идет о введении китайских видеокарт на постоянную основу.

Кулик отмечает неудобства, которые возникают с завозом технологий из Китая. Особенно в промышленных масштабах.

Китай богат на технологии, но существуют сложности с их поиском, апробацией и завозом в Россию в промышленных масштабах. Наш центр создан для того, чтобы устранить эти барьеры и помочь компаниям из России и Китая совместно внедрять новейшие технологии,

– подчеркнул Кулик.

Важно! Как сказал Кулик, сейчас ВТБ ищет партнеров, заинтересованных в применении и развитии технологий ИИ, сообщает IT Cnannel News.

Какова сейчас ситуация в российской экономике?