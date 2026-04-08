Даже чипы заменили на китайские: Россия ощущает влияние санкций
- Российский банк ВТБ начал использовать китайские графические процессоры вместо американских чипов NVIDIA.
- ВТБ планирует расширять использование нового GPU-кластера для развития искусственного интеллекта.
ВТБ инициировал опытно-промышленную эксплуатацию графических процессоров, закупленные у китайских поставщиков. Речь идет о GPU и Graphics Processing Unit.
Как Россия заменяет американские процессоры?
Как известно, банк планирует расширять использование нового GPU-кластера, сообщает CNews.
Обратите внимание! Китайской продукцией российский банк постепенно заменяет американские чипы от NVIDIA.
Заметим, это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту в Китае. Его реализует ВТБ вместе с технологическими партнерами.
Новый GPU-кластер – это видимый результат долгосрочного технологического партнерства, направленного на развитие искусственного интеллекта в ВТБ. Внедрение китайских GPU происходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов,
– подчеркнул зампрезидента – председатель правления ВТБ Вадим Кулик.
Продолжается процесс тестирования. ВТБ только готовится к внедрению ряда процессов. В частности, речь идет о введении китайских видеокарт на постоянную основу.
Кулик отмечает неудобства, которые возникают с завозом технологий из Китая. Особенно в промышленных масштабах.
Китай богат на технологии, но существуют сложности с их поиском, апробацией и завозом в Россию в промышленных масштабах. Наш центр создан для того, чтобы устранить эти барьеры и помочь компаниям из России и Китая совместно внедрять новейшие технологии,
– подчеркнул Кулик.
Как сказал Кулик, сейчас ВТБ ищет партнеров, заинтересованных в применении и развитии технологий ИИ, сообщает IT Cnannel News.
Какова сейчас ситуация в российской экономике?
Ситуация в российской экономике только ухудшается. Например, как ожидается в 2026 инвестиции в основной капитал в России могут снижаться еще быстрее. Напомним, ранее они ожидались на уровне – 0,5%.
Значительный кризис испытывают и российские гиганты. В частности, компания РЖД. Общий финансовый долг этой компании до конца 2025 года вырос до 3,8 триллиона рублей.