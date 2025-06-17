Китайські шахраї з соцмереж обдурили американських інвесторів на сотні мільйонів доларів, – WSJ

Американські інвестори масово стають жертвами масштабної схеми шахрайства з акціями китайських компаній, що котируються на біржі Nasdaq. Жертв вербують через соцмережі та месенджери, пропонуючи привабливі інвестиційні поради.

Як працює схема

Зловмисники використовують класичну схему "накачати та скинути". Спочатку вони створюють ажіотаж навколо маловідомої компанії, розганяють ціну, щоб продати на піку і заробити, залишивши решту зі збитками, пише 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Жертв, як правило, шукають через соцмережі та месенджери, пропонуючи привабливі інвестиційні поради. Трейдери та аналітики відзначають, що шахрайство набуло масштабів епідемії, що викликає роздратування в американських регуляторів.

Які компанії беруть участь у шахрайстві

Найчастіше у схемі беруть участь невеликі китайські фірми, які провели малопомітне IPO (первинне публічне розміщення акцій на біржі). Жертви найчастіше дізнаються про такі компанії з реклами у Facebook чи WhatsApp, де їх представляють, як наступний «прорив» у логістиці чи освіті.

При цьому Служба регулювання галузі фінансових послуг у 2022 році попереджала, що невеликі IPO за участю таких компаній часто є прелюдією до шахрайства.

Важливо! З 2020 року майже 60 китайських компаній провели IPO на Nasdaq, кожна залучила трохи більш як 15 млн доларів. Понад третина з них пережила різке одноденне падіння акцій на 50% і більше.

Скільки втратили інвестори

Один із найбільших випадків подібного шахрайства стався з компанією China Liberal Education Holdings. Було продано понад 50 мільйонів акцій, а прибуток шахраїв становив близько 480 мільйонів доларів.

При цьому прокуратура США вже конфіскувала 214 мільйона доларів, але це менше половини від передбачуваного незаконного доходу. Звинувачення висунуто семи трейдерам з Малайзії та Тайваню.