Частина банкнот буде вилучена: НБУ ухвалив рішення
- НБУ виводить з обігу банкноти номіналами 50 та 200 гривень, випущені в 2003-2007 роках, замінюючи їх на нові зразки.
- Вилучення банкнот відбувається поступово, без необхідності спеціального обміну.
НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу низки банкнот. Йдеться про купюри номіналами 50 та 200 гривень старих зразків. Тобто, вони були випущені протягом 2003 – 2007 років.
Що відомо про виведення з обігу деяких гривневих банкнот?
Цей процес розпочався ще 1 листопада 2024 року, повідомляє НБУ.
Річ у тім, що ці банкноти замінюють на нові. Тобто, випущені після 2014 року.
НБУ проводить заміну купюр, аби підвищити якість грошей, що перебувають в готівковому обігу. Зокрема, завдяки цьому, купюри будуть більш надійні, повідомляє регулятор.
Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені,
– повідомляє НБУ.
Зауважимо, що заміна вказаних банкнот, фактично, завершить цей процес. Після цього, в банкнотно-монетному ряді гривні перебуватимуть лише сучасні грошові знаки.
Обмінювати банкноти старих зразків спеціально непотрібно. Річ у тім, що вилучення відбуватиметься непомітно:
- банки не видають такі банкноти з кас;
- а також НБУ не видаватиме ці купюри українським фінустановам.
Важливо! Наразі банкнотами номіналами 50 та 200 гривень 2003 – 2007 років можна вільно розраховуватись.
Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам,
– наголошує Нацбанк.
Які ще гривні вилучають з обігу?
З обігу виводиться низка купюр. Частина з них, наприклад, замінювалась на монети. Йдеться про банкноти 1 та 2 гривні зразків 2003 – 2007 років. Вказані гривні розпочали вилучати ще з 1 жовтня 2020 року.
Також з 1 січня 2023 року розпочалося вилучення та відбувалася заміна низки інших купюр. Маються на увазі 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років.
Нацбанк розпочав заміну банкноти 500 гривень до 2007 року випуску на нові зразки. Цей процес стартував 1 серпня 2024 року.