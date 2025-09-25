Нове обличчя на американських грошах: такого ще не було
- Двоє республіканських конгресменів запропонували випустити пам'ятну монету на честь активіста Чарлі Кірка.
- Законопроєкт передбачає карбування 400 тисяч срібних доларів з портретом Кірка та написом "Well done, good and faithful servant".
У США 2 республіканських конгресменів запропонували увіковічити пам'ять загиблого активіста Чарлі Кірка. Для цього урядовці хочуть випустити пам'ятну монету.
Що відомо про монети з Кірком?
Законопроєкт конгресменів Августа Пфлугера з Техасу та Абрахама Хамаде з Аризони передбачає карбування 400 тисяч срібних доларів, де буде портрет Кірка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.
Як має виглядати монета:
- на монеті пропонують зобразити Кірка;
- також на монеті буде вказано його повне ім'я, рік "2026" та напис "Well done, good and faithful servant" (хороша робота/молодець, добрий і вірний слуга).
Пфлугер каже, що Кірк – "консервативний титан". Карбування активіста на монеті має зробити його наймолодшим американцем, якого зображали на грошах.
Зверніть увагу! Законопроєкт ще не ухвалено. Спочатку він має пройти стандартну законодавчу процедуру в Конгресі.
Що відомо про смерть Чарлі Кірка?
Чарлі Кірка було смертельно поранено 10 вересня. Це сталося під час участі активіста у дебатах в Університеті Юти. Підозрюваного у вбивстві затримано, повідомляє New York Post.
Політики відреагували на смерть Кірка по-різному. Наприклад, Борис Джонсон назвав активіста "мучеником за свободу слова". А от відомий бізнесмен Ілон Маск звинуватив у вбивстві Кірка "лівих".
21 вересня відбулося прощання з Чарлі Кірком. Дружина активіста пообіцяла продовжити справу чоловіка і заявила, що пробачає вбивці.
