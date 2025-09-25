Новое лицо на американских деньгах: такого еще не было
- Двое республиканских конгрессменов предложили выпустить памятную монету в честь активиста Чарли Кирка.
- Законопроект предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов с портретом Кирка и надписью "Well done, good and faithful servant".
В США 2 республиканских конгрессменов предложили увековечить память погибшего активиста Чарли Кирка. Для этого чиновники хотят выпустить памятную монету.
Что известно о монетах с Кирком?
Законопроект конгрессменов Августа Пфлугера из Техаса и Абрахама Хамаде из Аризоны предусматривает чеканку 400 тысяч серебряных долларов, где будет портрет Кирка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.
Как должна выглядеть монета:
- на монете предлагают изобразить Кирка;
- также на монете будет указано его полное имя, год "2026" и надпись "Well done, good and faithful servant" (хорошая работа/молодец, добрый и верный слуга).
Пфлугер говорит, что Кирк – "консервативный титан". Чеканка активиста на монете должна сделать его самым молодым американцем, которого изображали на деньгах.
Обратите внимание! Законопроект еще не принят. Сначала он должен пройти стандартную законодательную процедуру в Конгрессе.
Что известно о смерти Чарли Кирка?
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Это произошло во время участия активиста в дебатах в Университете Юты. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает New York Post.
Политики отреагировали на смерть Кирка по-разному. Например, Борис Джонсон назвал активиста "мучеником за свободу слова". А вот известный бизнесмен Илон Маск обвинил в убийстве Кирка "левых".
21 сентября состоялось прощание с Чарли Кирком. Жена активиста пообещала продолжить дело мужа и заявила, что прощает убийцу.
