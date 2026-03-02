Яке рішення може ухвалити Кремль?

Потрібно розуміти, що це бюджетне правило протягом багатьох десятиліть було для Кремля фінансовою подушкою безпеки, повідомляє СЗРУ.

Адже надлишкові нафтогазові доходи, які були більші "ціни відсікання", спрямовувались до Фонду національного добробуту (ФНД). Завдяки цьому, вдавалося згладити волатильність сировинних ринків.

Нараз Мінфін Росії хоче відкоригувати цей механізм. Офіційно такі зміни пояснюються намаганням:

стримати скорочення активів ФНД;

знизити тиск на валютний ринок.

Проте факти показують інше, частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті Росії продовжує знижуватися:

вона сягала 30% у 2024 році;

25% – у 2025 році.

Зверніть увагу! Згідно з теперішніми прогнозами, у 2026 році ця частка має впасти до менш як 20%, повідомляє російське видання ТАСС.

Кожен долар зниження ціни на барель коштує федеральній казні близько 1,7 мільярда доларів нафтогазових доходів. Перехід до нової "ціни відсікання" в діапазоні 45 – 50 доларів автоматично означає секвестр – часткове скорочення видатків бюджету, яке торкнеться як соціальних статей, так і державних програм,

– вказує українська розвідка.

Які ще зміни чекають на Росію?