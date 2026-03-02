Какое решение может принять Кремль?
Нужно понимать, что это бюджетное правило на протяжении многих десятилетий было для Кремля финансовой подушкой безопасности, сообщает СВРУ.
Читайте также Кремль может "ограбить" россиян: накопления не помогут
Ведь избыточные нефтегазовые доходы, которые были больше "цены отсечения", направлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Благодаря этому, удавалось сгладить волатильность сырьевых рынков.
Сейчас Минфин России хочет откорректировать этот механизм. Официально такие изменения объясняются попыткой:
- сдержать сокращение активов ФНБ;
- снизить давление на валютный рынок.
Однако факты показывают другое, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России продолжает снижаться:
- она достигала 30% в 2024 году;
- 25% – в 2025 году.
Обратите внимание! Согласно нынешним прогнозам, в 2026 году эта доля должна упасть до менее 20%, сообщает российское издание ТАСС.
Каждый доллар снижения цены на баррель стоит федеральной казне около 1,7 миллиарда долларов нефтегазовых доходов. Переход к новой "цене отсечения" в диапазоне 45 – 50 долларов автоматически означает секвестр – частичное сокращение расходов бюджета, которое коснется как социальных статей, так и государственных программ,
– указывает украинская разведка.
Какие еще изменения ждут Россию?
Есть вероятность, что ежедневные объемы валютных интервенций сократятся на 45,6 – 79,8 миллиона долларов в день. Для рубля это будет фатально, он просядет на 4 – 7%, относительно базового сценария.
При дальнейшем ослаблении рубля и увеличении бюджетного дефицита, будет формироваться классическая инфляционная спираль. Для Центробанка России это "плохой знак". Ведь российский регулятор не сможет смягчить денежно-кредитную политику. К тому же ему придется удерживать высокую учетную ставку в течение долгого времени.
Интересным является и усиление зависимости российских банков от аукционов РЕПО. Стоит понимать, что это инструмент краткосрочного кредитования Центробанка под залог госбумаг. Чем чаще банковская система использует РЕПО, тем больше становится понятно, что ликвидность в системе исчерпывается.