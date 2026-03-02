Какое решение может принять Кремль?

Нужно понимать, что это бюджетное правило на протяжении многих десятилетий было для Кремля финансовой подушкой безопасности, сообщает СВРУ.

Ведь избыточные нефтегазовые доходы, которые были больше "цены отсечения", направлялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Благодаря этому, удавалось сгладить волатильность сырьевых рынков.

Сейчас Минфин России хочет откорректировать этот механизм. Официально такие изменения объясняются попыткой:

сдержать сокращение активов ФНБ;

снизить давление на валютный рынок.

Однако факты показывают другое, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России продолжает снижаться:

она достигала 30% в 2024 году;

25% – в 2025 году.

Обратите внимание! Согласно нынешним прогнозам, в 2026 году эта доля должна упасть до менее 20%, сообщает российское издание ТАСС.

Каждый доллар снижения цены на баррель стоит федеральной казне около 1,7 миллиарда долларов нефтегазовых доходов. Переход к новой "цене отсечения" в диапазоне 45 – 50 долларов автоматически означает секвестр – частичное сокращение расходов бюджета, которое коснется как социальных статей, так и государственных программ,

– указывает украинская разведка.

Какие еще изменения ждут Россию?