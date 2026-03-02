Що відомо про збереження, які тримають росіяни в банках?

Як показують дані Центробанку Росії, середній вклад по країні – 419 тисяч рубів. Цікаво, що у Москві це значення складало – 1,8 мільйона рублів, повідомляє СЗРУ.

Потрібно розуміти, що це не ознака добробуту. Гроші росіян осіли на рахунках через:

штучні депозитні ставки, які сягають 25% річних;

штучному зміцненню рубля – на 45%;

а також – обвалу споживчих настроїв.

Цікаво! Приблизно 17 трильйонів рублів росіяни тримають готівкою, повідомляє "Московський комсомолец".

Якщо об'єднати суму збережень у банку та готівкою, вийде 84 трильйони рублів. Для розуміння, це 2 федеральні бюджети Росії.

Банки з літа 2024 року методично ріжуть ставки – з 25% до нинішніх 13 – 14%, до кінця року прогнозується падіння до 10%. росіяни змушені шукати альтернативи, яких фактично не існує,

– вказує українська розвідка.

Якщо, наприклад, розглянути нерухомість як метод інвестування, то більшість вкладників не мають для цього достатньої суми. Фактично, зважаючи на актуальний розмір депозитів, коштів не вистачить навіть на мінімальний внесок.

Важливо! Аналогічна ситуація спостерігалась в СРСР.

Наприкінці 1980-х років СРСР опинився в ідентичній пастці: держава не могла "отоварити" гроші населення, інфляція розганялася, полиці магазинів порожніли, а заощадження перетворювалися на папір,

– повідомляє СЗРУ.

Для чого використовують депозити росіян?