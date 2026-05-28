Чому Росія продає акції "Аерофлоту"?

Планується продаж приблизно – 23,76% акцій цієї компанії, повідомляє СЗРУ.

Наразі очікується, що відібраний посередник для проведення цього продажу має:

оцінити ринкову вартість пакета акцій;

а також визначити механізм реалізації.

Зверніть увагу! Цей механізм має забезпечити значні надходження у федеральний бюджет Росії.

Офіційні заяви російських посадовців свідчать, що ця угода має сприяти розвитку фінансового ринку. Також таким чином ніби як планують залучити капітал через біржові механізми.

Проте в реальності такий продаж є механізмом, який покликаний зменшити проблеми в російській економіці. Ситуація ускладнюється тим, що цей пакет акцій можуть продати з суттєвими втратами для бюджету.

У 2020 році Мінфін Росії придбав ці папери за кошти фонду національного добробуту по 0,84 долара за акцію, тоді як нинішня ринкова вартість становить близько 0,66 долара. За таких умов реалізація понад 944 мільйонів акцій може принести Росії близько 170 мільйонів доларів збитків,

– наголошує українська розвідка.

Для розуміння, наразі частка російської держави в акціях "Аерофлоту" складає – 73,8%. Коли відбудеться реалізація, вона скоротиться до 50%.

