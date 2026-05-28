Почему Россия продает акции "Аэрофлота"?

Планируется продажа примерно – 23,76% акций этой компании, сообщает СВРУ.

Сейчас ожидается, что отобранный посредник для проведения этой продажи должен:

оценить рыночную стоимость пакета акций;

а также определить механизм реализации.

Обратите внимание! Этот механизм должен обеспечить значительные поступления в федеральный бюджет России.

Официальные заявления российских чиновников свидетельствуют о том, что это соглашение должно способствовать развитию финансового рынка. Также таким образом вроде как планируют привлечь капитал через биржевые механизмы.

Однако в реальности такая продажа является механизмом, который призван уменьшить проблемы в российской экономике. Ситуация осложняется тем, что этот пакет акций могут продать с существенными потерями для бюджета.

В 2020 году Минфин России приобрел эти бумаги за средства фонда национального благосостояния по 0,84 доллара за акцию, тогда как нынешняя рыночная стоимость составляет около 0,66 доллара. При таких условиях реализация более 944 миллионов акций может принести России около 170 миллионов долларов убытков,

– отмечает украинская разведка.

Для понимания, сейчас доля российского государства в акциях "Аэрофлота" составляет – 73,8%. Когда состоится реализация, она сократится до 50%.

Какие проблемы с реализацией активов "Аэрофлота" могут возникнуть?