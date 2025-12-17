Криза на щонайменше 2 десятиліття: Москва опублікувала новий прогноз бюджету
- Базовий сценарій прогнозує дефіцит бюджету Росії в 2025 році в 5,7 трильйона рублів (2,6% ВВП) з подальшим збільшенням до 21,6 трильйона рублів (2,9% ВВП) у 2042 році.
- Консервативний сценарій передбачає, що в 2042 році дефіцит бюджету сягне 54,7 трильйона рублів (8,4% ВВП), при цьому витрати зростуть до 144,5 трильйона рублів (22,2% ВВП).
Російський уряд вважає, що федеральний бюджет буде і надалі дефіцитним. Це відбуватиметься ще щонайменше 2 десятиліття. Як відомо зараз, така ситуація зберігатиметься до 2042 року.
Що відомо про дефіцит бюджету Росії?
У 2025 році дефіцит російського бюджету сягне 5,7 трильйона рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".
Читайте також Вартість нафти летить вгору: Трамп дав наказ захоплювати підсанкційні танкери
Зараз російський Кабмін розглядає 2 варіанти прогнозу:
- Базовий
Згідно з цим сценарієм, дефіцит бюджету змінився так:
- у 2025 році – 5,7 трильйона рублів, 2,6% від очікуваного рівня ВВП;
- у 2042 році – 21,6 трильйона рублів, 2,9% від ВВП, повідомляють "Ведомості".
Водночас витрати зростуть за цей період втричі: з 42,8 до 125,8 трильйона рублів (17% ВВП) у 2042 році. Бюджетні доходи при цьому збільшуватимуться. Імовірно, станом на 2042, вони сягнуть – 104,1 трильйона рублів – 14,1% від очікуваного ВВП.
- Консервативний
У 2042 році очікується дефіцит бюджету – 54,7 трильйона рублів. Це приблизно 8,4% від очікуваного ВВП.
Інші показники зміняться так:
- Витрати, згідно з проєктами російського уряду, у 2042 році зростуть до 144,5 трильйонів рублів. На цей момент – 22,2% ВВП.
- Доходи бюджету у 2042 році складуть – 89,9 трильйона рублів. Тобто, приблизно – 13,8% ВВП.
Які ще зміни чекають на Росію до 2042 року?
З 2025 по 2042 роки ситуація зміниться так:
- Надходження від нафти та газу мають знизитись. Зараз вони – 4%, згодом мають впасти до 1,9%.
- Доходи від ПДВ мають залишатись на поточному рівні – 7,5%. А от від ПДІО – 0,3%.
- Рубль також з великою імовірністю опуститься. Імовірно, він буде на рівні – 133 рублі за долар.
Що ще важливо знати про економіку Росії зараз?
Вартість російської нафти стрімко знижується. Цьому, зокрема, сприяють санкції проти "Лукойла" та "Роснефті", які впровадили США. Нагадаємо, що до цих обмежень доєднались інші країни, у тому числі ЄС.
Кремль усіма способами намагається зменшити бюджетний дефіцит. Зокрема, Москва прагне обмежити вивезення рублів та золота з країни.