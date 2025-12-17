Кризис на минимум 2 десятилетия: Москва опубликовала новый прогноз бюджета

Российское правительство считает, что федеральный бюджет останется и в дальнейшем дефицитным. Это будет происходить еще как минимум 2 десятилетия. Как известно сейчас, такая ситуация будет сохраняться до 2042 года.

Что известно о дефиците бюджета России?

В 2025 году дефицит российского бюджета достигнет 5,7 триллиона рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

Сейчас российский Кабмин рассматривает 2 варианта прогноза:

Базовый

Согласно этому сценарию, дефицит бюджета изменился так:

в 2025 году – 5,7 триллиона рублей, 2,6% от ожидаемого уровня ВВП;

в 2042 году – 21,6 триллиона рублей, 2,9% от ВВП, сообщают "Ведомости".

В то же время расходы вырастут за этот период втрое: с 42,8 до 125,8 триллиона рублей (17% ВВП) в 2042 году. Бюджетные доходы при этом будут увеличиваться. Предположительно, по состоянию на 2042, они достигнут – 104,1 триллиона рублей – 14,1% от ожидаемого ВВП.

Консервативный

В 2042 году ожидается дефицит бюджета – 54,7 триллиона рублей. Это примерно 8,4% от ожидаемого ВВП.

Другие показатели изменятся так:

Расходы, согласно проектам российского правительства, в 2042 году вырастут до 144,5 триллиона рублей. На этот момент– 22,2% ВВП.

Доходы бюджета в 2042 году составят – 89,9 триллиона рублей. То есть, примерно – 13,8% ВВП.

Какие еще изменения ждут Россию до 2042 года?

С 2025 по 2042 годы ситуация изменится так:

Поступления от нефти и газа должны снизиться. Сейчас они – 4%, впоследствии должны упасть до 1,9%.

Доходы от НДС должны оставаться на текущем уровне – 7,5%. А вот от НДИО – 0,3%.

Рубль также с большой вероятностью опустится. Вероятно, он будет на уровне – 133 рубля за доллар.

Что еще важно знать об экономике России сейчас?