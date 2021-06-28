Одна з країн G7 заборонила найбільшу криптобіржу у світі: що це означає для ринку цифрових валют

Управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії заявило, що Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю на території країни. Цей крок є ще одним доказом нової хвилі тиску на ринок криптовалют зі сторони регуляторів у всьому світі.

З 30 червня Binance зобов'язана інформувати своїх користувачів з Великої Британії про обмеження FCA на своєму офіційному сайті та в додатках.

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Велика Британія обмежила діяльність Binance

Binance планувала запустити власний ринок цифрових активів у Великій Британії. Однак, ця компанія стала однією з кількох криптофірм, які відкликали заявки на реєстрацію в FCA через невідповідність вимогам щодо відмивання грошей.

Binance Markets Limited відкликало свою заявку 5MLD 17 травня 2021 року після інтенсивного залучення FCA. Дія, вжита сьогодні щодо Binance Markets Limited, триває вже деякий час,

– заявив представник FCA.

Представник FCA уточнив, що заборона не стосується усієї діяльності криптобіржі. Попри те, що Binance Markets Limited не має права пропонувати свої послуги у Великій Британії, незареєстровані фірми продовжать взаємодіяти з британськими споживачами. Це означає, що британці й надалі можуть купувати криптовалюту через цей сайт. У Binance заявили, що рішення британського регулятора не впливає на послуги, які надає біржа та наголосили, що відносини з клієнтами не зміняться.

Ми приймаємо спільний підхід до роботи з регуляторами й дуже серйозно ставимося до своїх зобов'язань щодо їх дотримання. Ми активно стежимо за змінами політики, правил і законів в цьому новому просторі,

– заявив представник криптобіржі.

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Велика Британія не єдина країна, яка обмежила діяльність ринку криптовалют. Схожі рішення також ухвалили:

Японія,

Китай.

Агентство фінансових послуг Японії минулого тижня попередило Binance про те, що біржа надає свої послуги в країні без необхідного дозволу. Тоді як Китай докладає максимум зусиль для того, щоб покласти край спекуляціям з цифровими валютами. Пекін наказав майнерам припинити операції з грошима майбутнього в ряді регіонів та закликав банки й платіжні компанії не пропонувати послуги, пов'язані з криптовалютами. Ці кроки свідчать про бажання держав збільшити свій вплив на ринок віртуальних валют, який зараз діє без будь-якого нагляду.