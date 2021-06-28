С 30 июня Binance обязана информировать своих пользователей из Великобритании об ограничении FCA на своем официальном сайте и в приложениях.

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Великобритания ограничила деятельность Binance

Binance планировала запустить собственный рынок цифровых активов в Великобритании. Однако, эта компания стала одной из нескольких криптофирм, которые отозвали заявки на регистрацию в FCA из-за несоответствия требованиям по отмыванию денег.

Binance Markets Limited отозвало свою заявку 5MLD 17 мая 2021 после интенсивного привлечения FCA. Действие, предпринята сегодня по Binance Markets Limited, продолжается уже некоторое время,

– заявил представитель FCA.

Представитель FCA уточнил, что запрет не касается всей деятельности криптобиржи . Несмотря на то, что Binance Markets Limited не имеет права предлагать свои услуги в Великобритании, незарегистрированные фирмы продолжат взаимодействовать с британскими потребителями. Это означает, что британцы и в дальнейшем могут покупать криптовалюта через этот сайт. В Binance заявили, что решение британского регулятора не влияет на услуги, предоставляемые биржа и отметили, что отношения с клиентами не изменятся.

Мы принимаем общий подход к работе с регуляторами и очень серьезно относимся к своим обязательствам по их соблюдению. Мы активно следим за изменениями политики, правил и законов в этом новом пространстве,

– заявил представитель криптобиржи.

Государства все больше внимания обращают на крипторынок

Великобритания не единственная страна, которая ограничила деятельность рынка криптовалюта. Похожие решения также постановили:

Япония,

Китай.

Агентство финансовых услуг Японии на прошлой неделе предупредило Binance о том, что биржа предоставляет свои услуги в стране без необходимого разрешения. Тогда как Китай прилагает максимум усилий для того, чтобы положить конец спекуляциям с цифровыми валютами. Пекин приказал Майнер прекратить операции с деньгами будущего в ряде регионов и призвал банки и платежные компании не предлагать услуги, связанные с криптовалютами. Эти шаги свидетельствуют о желании государств увеличить свое влияние на рынок виртуальных валют, который сейчас действует без всякого присмотра.