Брат Ілона Маска продав акції Tesla майже на 26 мільйонів доларів

Джерело:Bloomberg
Кімбал Маск – брат засновника Tesla Ілона Маска та один з членів ради директорів компанії. Як відреагували акції Tesla на рішення Кімбала продати акції Tesla, читайте на Фінансах 24.
Молодший брат Ілона Маска продав 25,6 мільйона доларів акцій виробника електромобілів, згідно з поданням до Комісії з цінних паперів та бірж США.
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Кімбал Маск продав 30 тисяч акцій 9 лютого за середньою ціною 852,12 долара. Акції Tesla в середу впали на 5,3% до позначки 804,82 долара.
Відтак у молодшого брата залишилося у власності 599 740 акцій Tesla, що становить 483 мільйони доларів. Загалом люди з компанії Tesla володіють близько 19,6% акціями компанії, згідно з даними, зібраними Bloomberg.
Окрім посади в Tesla та родинних зв'язків з Ілоном Маском, Кімбал Маск є головним виконавчим директором та співзасновником The Kitchen Restaurant Group.