Брат Ілона Маска продав акції Tesla майже на 26 мільйонів доларів

Кімбал Маск – брат засновника Tesla Ілона Маска та один з членів ради директорів компанії. Як відреагували акції Tesla на рішення Кімбала продати акції Tesla, читайте на Фінансах 24.

Молодший брат Ілона Маска продав 25,6 мільйона доларів акцій виробника електромобілів, згідно з поданням до Комісії з цінних паперів та бірж США.

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Як відреагували акції

Кімбал Маск продав 30 тисяч акцій 9 лютого за середньою ціною 852,12 долара. Акції Tesla в середу впали на 5,3% до позначки 804,82 долара.

Відтак у молодшого брата залишилося у власності 599 740 акцій Tesla, що становить 483 мільйони доларів. Загалом люди з компанії Tesla володіють близько 19,6% акціями компанії, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Хто такий Кімбал Маск

Окрім посади в Tesla та родинних зв'язків з Ілоном Маском, Кімбал Маск є головним виконавчим директором та співзасновником The Kitchen Restaurant Group.

Що відомо про акції Tesla

У 2020 році акції Tesla зросли на 743% , коли компанія змогла розв'язати свої проблеми з обсягом виробництва та побудувала нові заводи.

, коли компанія змогла розв'язати свої проблеми з обсягом виробництва та побудувала нові заводи. У 2021 році компанія продовжує демонструвати стрімкий ріст і вже збільшила ціну акцій на 14% з початку року.

з початку року. Станом на 12:42 у четвер, 11 лютого, акції Tesla торгуються на рівні 817 доларів, за даними MarketWatch.