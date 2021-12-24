Боротьба з доларом та обіцянки влади: турецька ліра завершує тиждень на стрімкому підйомі

У 2021 році турецька ліра стрімко втрачала позиції на валютному ринку. Вона встановила кілька історичних антирекордів. Один з останніх був зафіксований 20 грудня. Проте у п'ятницю сталися певні зміни.

У п’ятницю зафіксували, що турецька ліра піднявлася на понад 50% завдяки підтримці державних ринкових інтервенцій на мільярди доларів і обіцянки, що уряд покриє втрати від різниці курсу за певними депозитами.

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Що відбувається з турецькою лірою

У понеділок, 20 грудня, нацвалюта Туреччини обвалилася до нового історичного мінімуму – 17,8 ліри за долар. Згідно з іншими даними валюта знецінилася до 18,4 ліри за долар. Це сталося після багатомісячного падіння через зниження процентних ставок і побоювань щодо інфляції.

Проте пізніше того ж дня чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оприлюднив схему, за якою держава відшкодовуватиме збитки за депозитами у лірах, які конвертовані в іноземну валюту. Це спричинило найбільше денне зростання в історії.

Турецька ліра завершує тиждень зі стрімким підйомом / Фото Getty Images

За словами міністра економіки Туреччини, у рамках плану боротьби з доларизацією за чотири дні поспіль жителі країни встигли конвертувати тверду валюту у ліри майже на 900 мільйонів доларів.

Що таке тверда валюта У макроекономіці так називають безпечну або сильну валюту. Йдеться про будь-яку валюту, яка торгується у всьому світі та має статус надійного та стабільного запасу вартості.

Нацвалюта Туреччини отримала необияку підтримку завдяки тому, що трейдери та економісти називають продажем долара через чорний хід, а саме державні банки за підтримки центробанку. Згідно з підрахунками трьох банкірів, які розмовляли зі ЗМІ, лише за перші три дні тижня чисті валютні резерви центрального банку Туреччини знизилися на 8,5 мільярда доларів. За їхніми словами, у грудні падіння склало майже 18 мільярдів доларів.