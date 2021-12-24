В пятницу зафиксировали, что турецкая лира поднялась более чем на 50% благодаря поддержке государственных рыночных интервенций на миллиарды долларов и обещанию, что правительство возместит потери от разницы курса по определенным депозитам.

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Что происходит с турецкой лирой

В понедельник, 20 декабря, нацвалюта Турции обрушилась до нового исторического минимума – 17,8 лиры за доллар. Согласно другим данным, валюта обесценилась до 18,4 лиры за доллар. Это произошло после многомесячного падения из-за снижения процентных ставок и опасений по поводу инфляции.

Однако позже того же дня действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал схему, по которой государство будет возмещать ущерб по депозитам в лирах, конвертируемых в иностранную валюту. Это привело к наибольшему дневному росту в истории.

Турецкая лира завершает неделю со стремительным подъемом / Фото Getty Images

По словам министра экономики Турции, в рамках плана борьбы с долларизацией за четыре дня подряд жители страны успели конвертировать жесткую валюту в лиры почти на 900 миллионов долларов.

Что такое твердая валюта В макроэкономике так называют безопасную или сильную валюту. Речь идет о любой валюте, торгуемой во всем мире и имеющей статус надежного и стабильного запаса стоимости.