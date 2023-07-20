Дефолт компанії мільярдера на понад 200 мільйонів доларів: для якої галузі це тривожний сигнал

Компанія Starwood Capital Group, яку очолює інвестор та мільярдер Баррі Стернліхт, проходить через прогнозовану кризу. Усе через серйозні проблеми з виплатою іпотеки на сотні мільйонів доларів.

Річ у тому, що компанія Starwood Capital Group не змогла погасити іпотеку в розмірі понад 212 мільйонів доларів. Крайній термін виплати заборгованості пройшов 9 липня 2023 року.

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Компанія мільярдера не змогла виплатити іпотеку

Проблеми у компанії мільярдера Starwood Capital Group – це ознака серйозних проблем для сектору комерційної нерухомості. Річ у тому, що вартість позик зростає у зв'язку з агресивною монетарною політикою Федеральної резервної системи США. Відповідно це призвело до важливих змін:

Високої процентної ставки;

Більш суворих стандартів для надання кредитів.

Ще один важливий фактор впливу – це неочікуваний банкопад у США, який стався у березні 2023 року. Нагадаємо, що за перші дні після краху банків у США ринок втратив приблизно 500 мільярдів доларів. У результаті орендодавцям стало складніше отримати рефінансування боргу, тож багато з них були вимушені оголосити дефолт.

Також проти власників комерційної нерухомості грає тренд на роботу з дому. Попри те, що чимало компаній прагнуть повернути працівників в офіси, але дуже багато працівників "голосують" проти цього.

З врахуванням усіх цих моментів інвестори вважають, що є реальні ризики для початку масштабної кризи у секторі комерційної нерухомості. До того ж багато відомих осіб та бізнесменів прогнозують для цієї галузі перехід у режим "краху". Серед них Ілон Маск.