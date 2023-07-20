Дело в том, что Starwood Capital Group не смогла погасить ипотеку в размере. более 212 миллионов долларов. Крайний срок выплаты задолженности прошел 9 июля 2023 года.

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Компания миллиардера не смогла выплатить ипотеку

Проблемы у компании миллиардера Starwood Capital Group – это признак серьезных проблем для сектора коммерческой недвижимости. Дело в том, что стоимость ссуд растет в связи с агрессивной монетарной политикой Федеральной резервной системы США. Соответственно это привело к важным изменениям:

Высокая процентная ставка;

Более строгих стандартов для предоставления кредитов.

Еще один немаловажный фактор влияния – это неожиданный банкопад в США, который прошел в марте 2023 года. Напомним, что за первые дни после крушения банков в США рынок потерял примерно 500 миллиардов долларов. В результате арендодателям стало сложнее получить рефинансирование долга, так что многие из них были вынуждены объявить дефолт.

Также против владельцев коммерческой недвижимости играет тренд на работу из дома. Несмотря на то, что многие компании стремятся вернуть работников в офисы, но очень многие работники "голосуют" против этого.

С учетом всех этих моментов инвесторы считают реальные риски для начала масштабного кризиса в секторе коммерческой недвижимости. К тому же многие известные лица и бизнесмены прогнозируют для этого отрасли переход в режим "краха". Среди них Илон Маск.