Чи відключать газ за борги під час війни?

Про те, чи можуть комунальні служби відключити послугу за несплату комуналки, розповіла адвокатка Ольга Брус для видання "Фокус".

Так, за черговими оновленими правилами, якими держава реагує на воєнний стан, скасування відключень комунальних послуг за борги не передбачається.

Згідно з цими правилами заборони на нарахування штрафів, пені та відсотків за борги з комуналки, немає. Аналогічне стосується й відключень послуг.

Виняткові ситуації, коли люди проживають на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Наразі постачальники мають право ініціювати припинення надання послуг побутовим споживачам, розташованим на відповідних територіях, за заборгованість з оплати, окрім об’єктів споживачів, які було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги,

– каже адвокатка.

Тобто попри відсутність прямого рішення щодо скасування відключень послуг, є індивідуальні ситуації.

Важливо! Про те, що трапляється в будинку або у квартирі, внаслідок воєнних дій, – варто повідомляти відповідні служби.

Так будуть докази та можливість відстояти свою позицію, попри законодавство та встановлені ним правила.

Які є причини для відключення газу?

Щоб розібратися, коли можуть відключити послугу, треба дослідити низку офіційних документів. Зокрема необхідна інформація міститься в законі "Про ринок природного газу", у Кодексі газорозподільних систем та у Правилах постачання природного газу.

Так серед основних причин обмеженого постачання газу:

протермінована заборгованість;

порушення умов договору;

недопуск працівник газових мереж до перевірки.

Треба також розуміти, що є ситуації, коли несплата комуналки – ні до чого. У період війни, коли ворог б'є по ключовій інфраструктурі, газ теж може постраждати, як одна з послуг. Та й превентивні відключення ніхто не скасовував, які можуть застосувати, щоб наслідки аварійних ситуацій не стали ще гіршими.

Які причини відключення газу, коли комуналка оплачена?

Інколи газ відключають "моментально", коли порушення виявляють працівники бригад газових компаній. Як пише Державна служба з питань праці, газовики часто натрапляють на:

наявність витоків газу;

несправну автоматику безпеки;

несправності оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільне підключення газових приладів і пристроїв до системи газопостачання;

незабезпечення власником технічного обслуговування згідно з правилами;

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Інколи, навіть не усвідомлюючи цього, коли робити ремонт і вирішуєте демонтувати стіну – може виникнути проблема з порушенням проєкту, коли спальне місце не відокремлене від газового обладнання.

Зауважте! Будь-які ремонтні роботи мають виконувати відповідні служби та майстри певної сфери.

Також буває, що люди самостійно хочуть полагодити несправні газові прилади, або ж розібратися самотужки, чому щось не працює, як повинно. Але це може бути небезпечно, тому краще звераттися до фахівців, які мають досвід у сфері.

Що відомо про пільги на комуналку та строки оплати?

Так, у 2026 році пенсіонери можуть отримати пільги на газ. Проте важливо, щоб дохід домогосподарства не перевищував встановлених державою соціальних нормативів.

Водночас платити за комуналку рекомендовано до 20 числа кожного місяця. Якщо зробити це пізніше можуть нарахувати штраф чи пеню, які доведеться оплачувати додатково.